Vandaal vernielt afrastering weiland

Oosterhout - Een 25-jarige man uit Noordeloos is zaterdag 1 juni 2019 omstreeks 09.50 uur door de politie op een weiland langs de A27, ter hoogte van de Hoogstraat aangehouden voor vernieling. De man had afrasteringspaaltjes uit de grond getrokken rondom het weiland, dit zorgde voor paniek onder de grazende koeien. De wat verward overkomende man kwam op de snelweg zonder benzine te staan en is toen het weiland opgelopen, waar hij de vernielingen pleegde. Er zijn geen aanwijzingen dat het vandalisme te maken heeft met gericht en / of georganiseerd dierenactivisme.