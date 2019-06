Vijf arrestaties in het uitgaanscentrum Breda

Omstreeks 04.35 uur werd op de Havermarkt een 24-jarige man uit Dordrecht aangehouden ter zake mishandeling. Hij zou een 20-jarige vrouw uit Steenbergen een klap in het gezicht gegeven hebben. Het slachtoffer deed aangifte. Ze vertelde dat die jongeman haar geslagen had terwijl ze een ruzie probeerde te sussen. Ze liep een pijnlijke wang op. Een 25-jarige Rotterdammer werd eveneens rond 04.35 uur gearresteerd ter zake mishandeling. Dit gebeurde nadat hij een medewerker van Sfeerbeheer op de Havermarkt op het hoofd had geslagen. De gastheer had hem aangesproken over diens gedrag omdat hij een meisje tegen de gevel van een muur duwde.