Vrouw overlijdt na aanrijding met tractor in ’s-Gravenmoer

De politie heeft gistermiddag een 35-jarige Oosterhouter gehoord als verdachte. Hij was gistermiddag als chauffeur van een trekker met kipperbak gras aan het rijden en kwam daarmee ook over de Vaartweg. Hij reed in de richting van de Gaasjesweg. Het landbouwvoertuig is op sporen onderzocht. Het politieteam Verkeer doet nader onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.