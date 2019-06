Getuigen gezocht van schietincident Wolvendijk

Het slachtoffer fietste die middag over het fietspad toen hij merkte dat hij gewond was geraakt. Hij bleek beschoten te zijn. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en mocht na behandeling naar huis. Wij hebben op de Wolvendijk en in de omgeving onderzoek gedaan en daarbij zijn meerdere projectielen afkomstig uit een vuurwapen aangetroffen.

Het onderzoek op de Wolvendijk is zaterdagavond afgerond. We bekijken verder of er camerabeelden beschikbaar zijn en doen onder andere buurtonderzoek. Heb je iets gehoord of gezien van het schietincident? Tips zijn welkom op 0900-8844 en dat kan ook anoniem op 0800-7000. Tips kunnen ook worden doorgegeven met behulp van het tipformulier hieronder.