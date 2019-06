Meisje overleden na verkeersongeval

De toedracht van de aanrijding wordt onderzocht door de Verkeersongevallen Analysedienst van de politie. Ook is de politie op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben dat te maken kan hebben met de aanrijding. Andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek is ook welkom. Heeft u informatie? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contant op met Meld Misdaan Anoniem via 0800-7000. Of vul onderstaand formulier in.

2019116335