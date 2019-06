Gesignaleerd voor 1,4 miljoen

Rond 16.10 uur reed deze motorrijder op de Rozenburglaan en viel op, omdat hij blauwe verlichting voerde. Bij controle bleek dat hij stond gesignaleerd voor betaling van een schadevergoeding van 1,4 miljoen euro.

Betrokkene had nog een betalingsregeling voorgesteld, maar deze was door het CJIB afgewezen in verband met een te gering bedrag. In verband hiermee kan de man voor 363 dagen worden gegijzeld. Mocht in deze termijn het bedrag niet worden betaald, dan blijft de vordering nog steeds openstaan.