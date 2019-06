Drie jongens aangehouden na steekincident President Rooseveltweg

Aanleiding van dit incident ligt vermoedelijk in een rivaliteit tussen tenminste twee verschillende middelbare scholen uit de regio. Gister vond er ook een vechtpartij plaats, dat gerelateerd kan worden aan dit steekincident. Getuigen hebben gemeld dat de jongeren in het bezit zouden zijn van pepperspray, messen en mogelijk zelfs een vuurwapen.



Door snel en doortastend optreden werd vanmiddag de identiteit van diverse verdachten achterhaald. Door een speciaal team van de politie zijn deze verdachten vanmiddag meteen thuis aangehouden. De jongens zijn 16, 16 en 17 jaar oud en komen uit de gemeente Capelle aan den IJssel. Het onderzoek is in volle gang. Sporen zijn veiliggesteld en gesproken wordt met getuigen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.