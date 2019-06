Hennepkwekerij zonder plantjes

Woensdag 19 juni 2019 om 22:00 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er bij een woning aan de Adelaarshortst een deur open zou staan. Deze deur zou vermoedelijk geforceerd zijn. Ter plaatse troffen de collega’s inderdaad een opengebroken deur aan. Toen zij het pand betraden troffen zij een ruimte aan waar een werkende hennepkwekerij stond. Er was wel iets bijzonders aan de hand, in de gehele kwekerij werd geen enkele plant aangetroffen. De avond ervoor, dinsdag 18 juni, is er melding gedaan van een verdachte situatie in dezelfde straat. In combinatie met de geforceerde deur en de ontbrekende planten sluiten wij daarom een ripdeal niet uit.

Heeft u iets gezien, weet u meer of heeft u tips/informatie, meld dit dan via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000.