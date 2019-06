Inbreker aangehouden met hulp van politiehond

Gisteravond omstreeks 21.44 uur kregen agenten een melding dat er werd ingebroken in een pand op een bedrijfsterrein aan de Losplaatsweg. Een agent met politiehond Barrack ging ter plaatse. Daar zag de agent dat er van een bedrijfspand een ruit was vernield. Omdat het vermoeden was dat de verdachte in het pand was zijn de agent en politiehond naar binnen gegaan. In het pand trof de agent de verdachte aan. De inbreker reageerde niet op aanwijzingen van de agent en daarop is hij in zijn arm gebeten door de diensthond. Hierna kon de verdachte worden aangehouden. Hij is door een huisarts behandeld aan zijn verwonding en daarna overgebracht naar een politiecel. Hij wordt vandaag verhoord.