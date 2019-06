Inbrekers binnen via raam

Waarschijnlijk is het studentenpand, wat ligt gelegen in de wijk Oud-Noord in Tilburg, betreden via een openstaand kiepraam. De nog onbekende dader(s) hebben onder andere verschillende elektronische apparaten, sieraden en portemonnees meegenomen.

Let op! Check vooral tijdens deze (warme) zomer maanden of al je ramen goed zijn gesloten. Zie voor meer informatie onderstaand filmpje.