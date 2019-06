Mogelijke witwasser uitgekleed

Kent u iemand in uw omgeving die volgens u ver boven zijn of haar stand leeft. Dan kan er best sprake zijn van criminele activiteiten zoals witwassen van crimineel geld. Het is belangrijk voor ons allemaal dat we dit aanpakken.

Heeft u een vermoeden van witwassen meld dit dan:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)