Twee verdachten aangehouden en vier gestolen voertuigen aangetroffen

De politie startte een onderzoek nadat er informatie was binnengekomen dat er op een terrein aan de Koopmansstraat in Oud Gastel en de Eikenlaan in Halsteren gestolen voertuigen zouden staan. Ter plekke troffen agenten in Oud Gastel drie gestolen auto’s aan en in Halsteren een gestolen camper. De voertuigen zijn in beslag genomen. Een 31-jarige man uit Bergen op Zoom en een 50-jarige man uit Halsteren zijn aangehouden op verdenking. Zij zitten vast voor verder onderzoek.