Verdachte van overval tankstation aangehouden

Op zondag 2 juni 2019 om 15.30 uur werd een tankstation aan de Gemullenhoekenweg overvallen. De overvaller kwam rond 15.30 uur de shop binnen. Toen de medewerker hem te woord stond, haalde de man ineens een mes tevoorschijn. Onder bedreiging van het mes moest de medewerker een geldbedrag meegeven. Vervolgens fietste de dader op een donkerkleurige herenfiets weg richting het centrum. De politie startte direct een onderzoek. Er werden als snel tips gegeven over de mogelijke verdachte, maar zijn identiteit kon niet met zekerheid worden vastgesteld. Dat was niet genoeg om de verdachte aan te houden.

Schrik

De medewerker die die zondag in dienst was bij het tankstation was op woensdag 19 juni 2019 om 20.00 weer aan het werk. Hij ziet de man, die volgens hem de eerdere overval had gepleegd, weer aan komen. Het lukt hem om de deuren te sluiten. De mogelijke verdachte gaat weer weg. De politie zoekt de man nog in de omgeving maar zonder resultaat.

Buurtonderzoek

Op donderdag 20 juni is er in de omgeving van het tankstation een buurtonderzoek gedaan. Dat is ook bewust gedaan bij de woning van de mogelijk verdachte. De collega’s die daar aanbelden hebben later de filmbeelden van de overval bekeken en herkenden de verdachte. De man, 37 jaar uit Oisterwijk, is aangehouden. Het onderzoek wordt voorgezet.