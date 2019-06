Vluchtende automobilist toch gepakt

De agenten zagen 19 juli 2019 rond 15:30 uur op de Baroniebaan in Tilburg een auto rijden die aan de voorzijde beschadigd was. Na controle van het kenteken van de auto bleek de eigenaar nog zeven boetes open te hebben staan. De agenten gaven de bestuurder een stopteken. Van stoppen was bij de bestuurder echter geen sprake, met hoge snelheid ging hij er vandoor.

Tijdens de achtervolging negeerde de bestuurder enkele rode verkeerslichten en gebruikte hij verschillende rijstoken om langs de vele auto’s op de Ringbaan-West te komen. Met een snelheid van ongeveer honderd kilometer per uur reed de man vervolgens via een fietspad richting Goirle. Gelukkig waren er op dat moment geen andere personen op het fietspad aanwezig. Door de hoge snelheid en levensgevaarlijke capriolen werd de afstand tussen de roekeloze bestuurder en de agenten groter. Vervolgens wordt de bewuste auto aan het einde van de Bernard Leenestraat met een lopende motor en sleutels in het contact zonder bestuurde aangetroffen. Dankzij behulpzame wegwerkers werden de collega’s in de juiste richting gestuurd en konden zij de bestuurder in de woonwijk aangehouden.

Naast de diverse boetes die de bestuurder open had staan bleek ook dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Ook voor al deze verkeersovertredingen krijgt hij een fors proces verbaal.