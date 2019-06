Getuigenoproep woningoverval Liessel

Liessel - In de nacht van donderdag 6 juni 219 op vrijdag 7 juni 2019 vond er in een woning aan de Loon in Liessel een overval plaats. Was u in die nacht tussen 23.00 uur en 04.00 uur in Liessel in de buurt van de Loon en is u iets opgevallen? Neem dan direct contact met ons op. U tip kan van grote waarde voor ons zijn. Bel de politie via 0900-8844 of vul het tipformulier in. Anoniem kan ook via 0800-7000 Onderzoek OB3R019032 Letcher / BVH 2019116387