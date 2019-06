Politieagenten aangevallen bij aanhouding

De meldkamer kreeg een assistentie-verzoek van ambulancemedewerkers, die onderweg waren naar een woning in Oirschot. Toen de agenten als eerste bij de woning aankwamen troffen zij een man aan op de bovenverdieping. De man gaf een verwarde en agressieve indruk. Op het moment dat de agenten in gesprek wilden gaan met de man viel hij hen beide plots aan. De agenten kregen een duw van de man, waarop een van de agenten tegen het glaswerk van een binnendeur viel. Het kapotte glaswerk van de deur verwonde de arm van de agent. Na een forse worsteling werd de man met behulp van andere agenten aangehouden. De man zit op dit moment in hechtenis.

Naast de verwondingen door het glaswerk raakte de agent gewond aan zijn nek. Zijn collega heeft veel last van zijn rug door de duw. Beide agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling en zijn op dit moment door de verwondingen niet inzetbaar.

Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Ook als er aanwijzingen zijn dat het geweld is gepleegd onder invloed van alcohol of drugs, kunnen verdachten zwaardere straffen krijgen