Drie verdachten aangehouden na straatroof

Het slachtoffer reed op een scooter op de Vogelenzangseweg van Lienden naar Echteld. Op het fietspad stond een man die het slachtoffer seinde om te stoppen. Nadat de scooter tot stilstand kwam, moest de jongen onder dreiging van een wapen zijn spullen en scooter afgeven. Daarmee ging hij ervandoor.

De politie werd ingeschakeld en er werd een Burgernetmelding uitgegeven. Diezelfde avond kon de politie drie verdachten aanhouden die vermoedelijk betrokken waren bij het incident. Het gaat om drie mannen uit Tiel: twee van 19 en één van 21 jaar.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Heeft u die avond iets gezien of gehoord? Dan kunt u dat melden door te bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2019271497 JS