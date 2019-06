Politie heeft specifieke vragen in onderzoek naar kortdurende vermissing kind Enschede

Het onderzoek naar de vermoedelijke kortdurende vermissing van een kind in de wijk Boswinkel Oost is nog in volle gang. Op 1 juni tussen 14.00 en 16.00 uur raakte daar gedurende een zeer korte tijd een kind vermist. Het kind kwam na korte tijd weer bij de ouders terug. Er is nog niet exact duidelijk wat er in de periode dat het kind vermist was, is gebeurd. Wel is het mogelijk dat het kind in een auto is gestapt. Ook houdt de politie ernstig rekening met een zedenincident in deze zaak.