Verdachte aangehouden in onderzoek naar gewelddadige verkrachting

De verdachte is een 29-jarige man uit Hoorn, hij werd gisteren in zijn woonplaats aangehouden.

Op last van de officier van justitie is zijn verblijfplaats doorzocht, meerdere goederen werden hierbij in beslag genomen. Het slachtoffer is inmiddels door de politie in kennis gesteld van de aanhouding.

De verdachte is ingesloten en zal vandaag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De recherche zet het onderzoek voort.

De verdachte zit in beperkingen en op dit moment worden geen nadere mededelingen gedaan.