Specifieke getuigen gezocht na achterlaten BMW in Zaandam

Amsterdam - Zaandam - De politie is op zoek naar specifieke getuigen die mogelijke meer kunnen vertellen over de aangetroffen BMW bij het Vijfhoekpark aan de Wibautstraat in Zaandam. Deze BMW is de vermoedelijke vluchtauto van de dader(s) die betrokken waren bij het dodelijk schietincident in Amsterdam Noord op maandag 17 juni 2019.