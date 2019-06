,,Het is algemeen bekend dat in het Centrum door bewoners al geruime tijd overlast wordt ervaren. Deze klachten en meldingen zijn in deze actie nadrukkelijk als speerpunten gekozen voor handhavingsacties”, stelt Rachèl Burggraaf, wijkteamleiding Centrum-Burgwallen van de politie Amsterdam. Handhavers en politieagenten spannen zich reeds dag in dag uit in om het gebied leefbaar en veilig te houden. Naast het reguliere toezicht en de noodhulp bij calamiteiten en incidenten, een speciaal politieteam gericht op zakkenrollers, (drugs)dealers en straatrovers, acties tegen ondermijning, mensenhandel en uitbuiting houden politie en handhaving ook geregeld extra controleacties waarbij tegen specifieke vormen over overlast wordt opgetreden.