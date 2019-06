27-jarige man overleden na aanrijding

De 27-jarige man was op de middenberm onkruid aan het branden toen een auto hem aanreed en enkele meters meenam. De 70-jarige vrouwelijke bestuurder uit Naaldwijk is overgebracht naar het bureau en verhoord. Haar rijbewijs is ingevorderd. De Verkeers Ongevallen Aanalyse (VOA) onderzoekt nog de toedracht van het ongeval.

Getuigen:

Mocht u getuige zijn geweest van het ongeval, dan komt de politie graag met u in contact. U kunt dan contact opnemen via het nummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.