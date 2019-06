Vijf autobranden in de regio Den Haag

Getuigen:

Mocht u afgelopen nacht iets opvallends hebben gezien of gehoord in de nabijgelegen omgeving van bovenstaande autobranden, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Indien u beeldmateriaal hebt door middel van bijvoorbeeld een beveiligingscamera, dan komen wij eveneens graag in contact met u. Mocht u beelden hebben gemaakt met uw smartphone, dan kunt u die uploaden via deze link.