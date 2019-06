Viertal aangehouden na schietincident Purmerhoek

De politie was na de melding snel bij de Hoekenbuurt en begon een onderzoek in de zigzagflat. In het huis waar de politieagenten aankwamen, was inderdaad geschoten. Er werd een vuurwapen aangetroffen. Twee mannen, van 35 en 39 uit Den Haag, raakten gewond en zijn meteen naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Later zijn ze alsnog aangehouden.

Ook een 25-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 38-jarige vrouw werd in de boeien geslagen. De politie onderzoekt het schietincident zaak, hierbij wordt niet uitgesloten dat de aanleiding van het schietincident drugsgerelateerd is. Het wapen is in beslag genomen.