Vrouw geslagen met vuurwapen

(foto politie: aangetroffen wapen)

Agenten gingen ter plaatse naar aanleiding van een melding over een vrouw die vanaf een balkon om hulp riep. Bij de woning aangekomen deed een vrouw de deur open en zagen de agenten dat zij letsel aan haar voorhoofd had. Ze vertelde direct dat er een vuurwapen in de woning was. Verdachte is in de woning aangetroffen en aangehouden voor mishandeling en het bezit van een vuurwapen. Tijdens doorzoeking werd een vuurwapen met patronen in de meterkast gevonden.

Wapenbezit kent alleen maar verliezers

Wapenbezit leidt tot wapengebruik. Wapenbezit kent alleen maar verliezers en maakt onschuldige slachtoffers. Onderzoek naar en aan vuurwapens levert de politie altijd waardevolle informatie op die we kunnen gebruiken in onderzoeken.

De man is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit nog vast.