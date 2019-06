Onderzoek naar vliegtuigongeval

Vrij snel hebben we als politie enkele getuige gesproken die verklaarden dat de vliegtuigen vlak bij elkaar vlogen en er een mogelijkheid bestaat dat ze elkaar geraakt hebben. Die informatie wordt meegenomen in het onderzoek. Specialisten van de politie zijn op de plaats van het incident een onderzoek gestart met hulp van de helikopter, van een drone en van foto en filmapparatuur. Daarbij was er hulp van verschillende hulpdiensten waaronder de Brandweer, Waterschap en de gemeente. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is ook een onafhankelijk onderzoek gestart op de plaats van het incident. In de loop van vrijdagavond worden de vliegtuigen voor onderzoek weggebracht en de lichamen van de slachtoffers geborgen.