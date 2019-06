Man aangehouden voor brandstichting

Rond 5.00 uur kwam bij de politie een melding binnen dat een caravan in brand stond. Die stond geparkeerd onder een overkapping van een appartementencomplex aan het Frederik van Eedenplein. Het vuur kon door de brandweer worden geblust, maar de schade aan de caravan was groot. Door de politie werd ter plaatse een onderzoek ingesteld.

Op beschikbare camerabeelden zagen de collega’s een verdachte man, die zich kort voor de brand bij de caravan ophield. Zij herkenden deze man meteen als degene die hen bij aankomst ook had aangesproken. Daarop zijn ze in de omgeving uit gaan kijken of hij nog in de buurt was. Uiteindelijk zagen ze de man op het Catharinaplein op een bankje zitten. Daar is hij direct aangehouden. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.