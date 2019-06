Getuigen van woninginbraak gezocht

Rond 04.40 uur betrapte een bewoner van een woning aan de Wielewaalstraat een inbreker in zijn huis. Hij werkte de inbreker met geweld naar buiten, maar toen de inbreker hem bedreigde, kon hij ontkomen. De bewoner belde direct de politie en met o.a. een politiehond werd gezocht naar de inbreker. Deze is nog niet gevonden.

Signalement van de inbreker:

Man, lichtgetint uiterlijk, 1.60-1.70m, sluik halflang golvend haar en een stoppelbaardje. Hij droeg donkere kleding, waaronder een parkajas. De verdachte sprak goed Nederlands met een accent.

De politie vraagt getuigen, en mensen die meer weten over deze inbraak, om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-9000.