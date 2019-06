Man met bijl aangehouden

Rond 22.15 uur kreeg de politie melding dat een man met een bijl uit zijn auto was gestapt en een groep jongeren bedreigde op het ’s Hertogenboschplein. Hij raakte één van de jongeren met zijn bijl, die daardoor lichtgewond raakte. Toen hij de politie aan hoorde komen, ging de man er in zijn auto vandoor over het fietspad, waarbij hij een persoon schepte. Hij bedreigde nog twee personen met de bijl en vluchtte daarna een huis in de buurt inl. Om te voorkomen dat er een gevaarlijke aanhoudingssituatie in de woning zou plaatsvinden, waar meerdere mensen en dieren aanwezig waren, is de man zorgvuldig door de politie uit de woning gepraat. Daarna werd hij direct aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. In de woning is niemand gewond geraakt.

De politie neemt alle aangiftes op van de verwonde en bedreigde slachtoffers op en heeft de zaak in onderzoek.