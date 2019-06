15-jarige betrapt op rijden zonder rijbewijs na aanrijding

Hij reed rond 21.00 uur op een brommer over de Brechterhoeflaan en verleende geen voorrang aan een 32-jarige automobilist uit België die van rechts kwam. De bromfietser raakte gewond en is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht, de auto van de man uit België raakte lichtbeschadigd. De bromfietser mag bovendien later in de week een verklaring afleggen vanwege rijden zonder geldig rijbewijs.