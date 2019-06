Man aangehouden op verdenking van zware mishandeling

Het slachtoffer was buiten bewustzijn en is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hij heeft nog geen verklaring kunnen afleggen.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau, waar hem een ademanalyse is afgenomen (uitslag 810 ug/l). Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt zaterdag verhoord. De politie zet het onderzoek naar de vechtpartij en de mogelijke aanleiding voort.