Man slachtoffer van straatroof in Tilburg

Het slachtoffer was wezen stappen en fietste rond 02.20 uur door de Populierstraat richting zijn woning. In deze straat stopte hij even aangezien zijn fiets wat mankementen vertoonde. Niet veel later kwam er een licht getinte man, gekleed in een grijze hoodie met capuchon en blauwe spijkerbroek, op hem af en dwong hem tot afgifte van zijn spullen. Het slachtoffer had het vermoeden dat de dader een wapen had en gaf hem zijn telefoon en portemonnee. Ook kreeg de Tilburger nog een flinke duw waardoor hij viel. Hierop nam de dader ook zijn fiets mee. De dader fietste weg in de richting van de Pijnboomstraat.