Melding brand leidt tot drugsvondst en aanhoudingen

Even voor 17.30 uur kreeg de politie en de brandweer een melding van een band. Op de locatie blijkt dat de rook afkomstig is uit een ton op de binnenplaats naast de garagebox. Een man en een vrouw die erbij staan geven aan dat er afval wordt gestookt. Maar alerte agenten zien via openstaande deuren van de garagebox attributen staan die mogelijk te maken kunnen hebben met het produceren van drugs. Ook ruiken zij een typerende geur die ook daaraan te linken is.