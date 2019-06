Aangepaste openingstijden politiebureau Heusden tijdens zomervakantie

Tijdens de zomerperiode is het bezoekersaanbod lager dan in de overige periode. Hierdoor heeft de politie besloten om dan alleen op afspraak open te zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer op straat werken.



Politie 24/7 bereikbaar

Aan de dienstverlening verandert verder niets. De politie is en blijft 24/7 aanwezig, bereikbaar en aanspreekbaar in Heusden om samen te werken aan de veiligheid. In spoedeisende situaties bel je het landelijke alarmnummer 112. Dat doe je als jouw leven of dat van iemand anders in gevaar is. Bel dus 112 als elke seconde telt. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk, als je getuige bent van een misdrijf of denkt dat iemand wil gaan inbreken. De 112-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp: de brandweer, de politie of een ambulance.



Loketten Heusden en Vlijmen

De politielokketten in Heusden en Vlijmen zijn tijdens de zomervakantie van maandag 8 juli tot en met zondag 18 augustus dicht. Buiten de zomervakantie is Heusden op dinsdag open van 13.00 tot 15.00 uur en Vlijmen op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.



Aangifte op afspraak

Voor het doen van aangifte is het mogelijk om een afspraak thuis te maken of op een politiebureau naar keuze, ook in Drunen. Via 0900-8844 kan de afspraak gepland worden op het gewenste moment, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de aangever.



Aangifte via internet

Aangifte doen kan tegenwoordig voor een aantal zaken ook eenvoudig via onze website www.politie.nl. Het gaat hier om de zogenaamde eenvoudige misdrijven, waarbij er geen zicht is op een dader.



Contact met de wijkagent

Wil je weten wie je wijkagent is? Kijk dan onder het kopje mijn buurt op onze website.



Na de zomer

Vanaf maandag 9 september is het politiebureau in Drunen weer geopend volgens de gebruikelijke tijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17 uur.