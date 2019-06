Pegida-aanhangers opgepakt bij manifestatie

De Pegida-aanhangers verzamelden zich zaterdagmiddag in de Frankrijkstraat, een straat in de buurt van de Al-Fourqaan-moskee voor een manifestatie. Alle demonstraties die Pegida houdt bij of in de buurt van de moskee zijn niet toegestaan en worden in opdracht van de burgemeester afgebroken. De politie vorderde de demonstranten eerst om weg te gaan, toen dat niet gebeurde zijn twaalf verdachte Pegida-aanhangers opgepakt. Naast de demonstranten verzamelde zich een groep van een vijftigtal mensen in de straat, waaronder een grote groep jeugd. Deze groep vertrok na een bevel van de politie.



Geen gewonden

Tijdens de manifestatie werd met eieren gegooid. Ook kregen wij meldingen dat er met stenen gegooid zou zijn. Uiteraard nemen we dat mee in ons onderzoek, maar vooralsnog hebben wij geen informatie die dat ook daadwerkelijk bevestigt. Er is ook niemand zichtbaar gewond geraakt.



Journalist onterecht aangehouden

Onder de aangehouden verdachten bevonden zich ook een ANP-journalist en zijn vrouw. Hun gedrag nabij de Pegida-aanhangers was in onze ogen verdacht en daarom werd het tweetal meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. Daar bleek dat onze verdenking onjuist was. Zij zijn beiden, uiteraard met onze welgemeende excuses, vrijgelaten.



Demonstratie Stadhuisplein

Op basis van de Wet Openbare manifestaties (Wom) liet de gemeente Pegida weten dat er ruimte is om te demonstreren op maandagavond 24 juni op het Stadhuisplein in Eindhoven. Op basis van de Wom heeft de burgemeester de bevoegdheid om de locatie, tijd en datum van een manifestatie aan te passen of om een samenkomst zoals zaterdagmiddag te verbieden. Dit met het oog op de openbare orde en de veiligheid van zowel omstanders, inwoners en demonstranten.