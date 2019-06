Het water op? Daar horen niet voor niets regels bij

De opvarende bleek door iemand anders te zijn gered en naar wal te zijn gebracht. Agenten zijn naar de man toe gegaan en om erachter te komen wat er aan de hand was. De man vertelde dat hij van boord was geraakt en dreigde te verdrinken. Een passant had hem gered. De man bleek onder invloed van alcohol. Hij blies 910 ug/l, dat is ruim vier keer de maximum toegestane hoeveelheid. Ook had hij geen vaarbewijs. Daarom is de 58-jarige man uit Nunspeet aangehouden, de boot is voor onderzoek in beslag genomen.

Met deze zomerse dagen zullen veel mensen het water op gaan om verkoeling te zoeken. Ook op het water gelden regels. Dit incident laat zien dat die regels er niet voor niets zijn. Het is sowieso niet toegestaan om als schipper onder invloed van alcohol te varen. Verder was het dodemanskoord in de boot niet goed bevestigd, daardoor bleef de boot varen toen de schipper over boord raakte. Ga je het water op de komende dagen? Lees onze pagina met vaarregels dan nog eens door!