Getuigen gezocht van poging diefstal met geweld

Een onbekende man probeerde rond 14.45 uur een vitrinekast in te slaan om een ketting te stelen, maar dit mislukte. Hij raakte hierbij wel gewond aan zijn hand en probeerde te vluchten. Toen een 67-jarige winkelmedewerkster de man probeerde tegen te houden, kwam zij hard ten val. Zij is voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. Ondanks een zoektocht van de agenten, is de verdachte niet meer aangetroffen.

Getuigen gezocht

De verdachte is vermoedelijk weggerend en in tram 4 richting het centrum gestapt. Hij heeft een getinte huidskleur, donker krullend haar, is rond de 23 jaar oud en droeg een blauwe, gewatteerde jas. Heeft u informatie over de zaak die de recherche kan helpen met het onderzoek? Neem dan contact op met de districtsrecherche Zuiderpark via 0900-8844.