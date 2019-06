Onder invloed achter het stuur?

De automobiliste was tijdens een controle op het kruispunt van de Axelsestraat met de Rosegracht en Schuttershofstraat aan de kant gezet. Omdat politiemensen het vermoeden hadden dat de vrouw onder invloed van medicijnen en/of drugs was, moest ze meewerken aan een speekseltest. Daar reageerde ze positief op en dus moest ze mee naar het bureau voor een bloedproef, maar dat weigerde ze. Omdat ze de indruk wekte weg te willen rijden, is ze vervolgens aangehouden voor rijden onder invloed. Op het bureau gaf ze opnieuw aan dat ze niet wilde meewerken aan een bloedonderzoek. Politiemensen hebben haar de consequenties van haar keuze uitgelegd, verhoord en haar rijbewijs ingevorderd. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt,