Twee gewonden bij ernstig verkeersongeval

De twee slachtoffers, een 40-jarige vrouw uit Geertruidenberg en een 51-jarige vrouw uit Oosterhout, liepen rond 19.15 uur door de eerdergenoemde straat. Door een nog onbekende oorzaak kwam een auto met hen in aanraking. Het 51-jarige slachtoffer kwam door de aanrijding bekneld te zitten onder de auto en moest door de hulpdiensten uit haar benarde positie worden bevrijd. Vervolgens is zij onder begeleiding van een trauma-arts overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam. Het andere slachtoffer is eveneens met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.