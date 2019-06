Veroorzaakster aanrijdingen alsnog aangehouden

Omdat de wijkagent aansloeg op de omschrijving van de auto en het kenteken, ging hij met andere politiemensen naar een vakantiepark in Hoek. Toen ze daar heen reden, kregen ze een melding dat de vrouw ook daar een aanrijding had veroorzaakt. Ze had geprobeerd tussen een vrachtauto en een muur door te rijden, maar de doorgang was te smal. De auto van de vrouw bleek aan beide zijden beschadigd te zijn. Omdat de bestuurster, een 32-jarige inwoonster van Hoek, onvast ter been was en naar alcohol rook, moest ze meewerken aan een blaastest. Toen ze vervolgens te horen kreeg dat ze mee moest naar het bureau voor een ademanalyse, speekseltest of bloedonderzoek, weigerde ze elke medewerking. Ze is vervolgens aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hier weigerde ze opnieuw mee te werken aan een bloedonderzoek. Het rijbewijs van de vrouw is ingenomen. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt voor verlaten plaats ongeval en rijden onder invloed.