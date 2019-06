Jonge vrouw overleden bij ongeluk Brugstraat

Rond 04.00 uur kregen de hulpdiensten een melding dat iemand gewond was geraakt bij een ongeluk op de Brugstraat. De bestuurder, een jongen van 20 jaar uit Helmond, ging er na de aanrijding vandoor maar kon even later worden aangehouden. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht en is daar vanochtend aan haar verwondingen overleden.

De verdachte is naar het cellencomplex gebracht en wordt momenteel gehoord. Hij had geen alcohol of drugs gebruikt.