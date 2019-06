Politie zoekt getuigen van mogelijk opzettelijke aanrijding in Emmen

Aanrijding

Het slachtoffer stond voor een horecagelegenheid op straat. Daar kreeg hij woorden met een man. Die man stapte even later in zijn bestelbus en veroorzaakte op de stoep een aanrijding met het slachtoffer. Hij is door de gealarmeerde ambulance zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.



De verdachte ging er daarna vandoor in zijn vermoedelijk witte VW Caddy. Deze bestelbus heeft door de aanrijding waarschijnlijk aanzienlijke schade opgelopen aan de voorruit. De identiteit van de verdachte is bekend bij de politie. De recherche is naar hem op zoek en roept hem op zich te melden op het politiebureau.



Getuigen

Door de politie is zaterdag ter plaatse technisch onderzoek verricht en er is gesproken met getuigen. Ook kijkt de politie of er mogelijk camerabeelden zijn waar iets op staat dat we in het onderzoek kunnen gebruiken.



De politie wil graag in contact komen met mensen die de aanrijding hebben gezien of iets weten dat er mogelijk mee te maken heeft. Ook bij het zien van de waarschijnlijk beschadigde bestelbus kunnen zij kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.