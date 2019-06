Inspectie JenV kritisch op vakonderwijs

Politie en Politieacademie zijn samen verantwoordelijk voor het politieonderwijs. Zo is in de Politiewet 2012 bepaald dat het korps elk jaar, op 1 maart, aangeeft wat haar onderwijsbehoefte is, waarna de academie op 1 april duidelijk maakt of dat haalbaar is en wat daarvoor vervolgens nodig is, aan mensen en middelen. Mensen en middelen die uit het korps komen. De inspectie stelt nu dat het korps die informatie te laat aanlevert, waardoor tekorten ontstaan in het aanbod, wat uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs schaadt.