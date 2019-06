Wie zag er hoe een meisje gewond raakte bij de Korenmarkt?

Aan de hand van camerabeelden weten we dat er een vermoedelijk glazen voorwerp op haar hoofd is gekomen. We willen heel graag weten hoe dat precies is gebeurd. We weten ook dat er op dat moment veel mensen in de straat waren.

Een meisje dat op stap was, ligt nu ernstig gewond in het ziekenhuis. Daarom doen we een beroep op iedereen die rond het incident bij de Korenstraat was: op straat of in de panden er omheen. Heb jij iets gezien dat hiermee te maken kan hebben? Of heb je zelfs beelden met je telefoon gemaakt waarop iets te zien is dat hiermee te maken heeft? Bel dan vandaag nog de politie via 0900-8844 of stuur je tip hieronder digitaal door.

We kunnen ons ook voorstellen dat je anoniem wilt blijven, omdat je gezien hebt dat een bekende van je hierbij betrokken was. We hebben het liefst dat je ook dan je tip digitaal stuurt, maar je kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

(2019275666 ^sk)