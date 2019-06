Politie zoekt getuigen van steekincident Schoolhof West

Rond 21.50 uur vond het incident plaats. Dit gebied valt binnen het gebied van de Regionale Toezicht Ruimte (RTR). Een netwerk van toezicht camera’s in de publieke ruimte gericht op onder andere veiligheid en leefbaarheid. Daar zagen medewerkers van de RTR het vermoedelijke geweldincident op beeld. Zij zorgen er voor dat politie-eenheden naar de Schoolhof West werden gestuurd. Toen ze ter plaatse kwamen bleek dat het inderdaad om een steekincident ging en dat het slachtoffer kort na het incident, naar later bleek door een bekende van hem, naar het ziekenhuis was vervoerd. De dader was er ook vandoor. De agenten hebben ter plaatse onderzoek ingesteld en met verschillende mensen gesproken. Het 19-jarige slachtoffer uit Culemborg is gewond maar maakt het naar omstandigheden goed.