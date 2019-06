Politie zoekt getuigen van melding woninginbraak

De politie is op zoek naar getuigen die deze mannen hebben gezien. Van die mannen is bekend dat er één was gekleed in zwarte kleding en de ander droeg een rood shirt.

Hebt u gisteravond rond de klok van 21.45 uur deze mannen gezien naar of van de woning in deze straat of weet u meer van dit incident of de twee daders? Belt u dan met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Belt u liever anoniem? Belt u dan met M op 0800-7000.

2019276688 RV