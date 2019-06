Motorrijder crasht na achtervolging - politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van dit ongeval. Heeft u de motorrijder vanaf de A1 in de richting van de A6 zien rijden of heeft u andere tips die kunnen ons kunnen helpen bij het oplossen van het onderzoek? Of weet u misschien wat voorafgaand aan dit incident is gebeurd? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Wilt u liever anoniem melden? Bel dan 0800-7000, of www.meldmisdaadanoniem.nl .