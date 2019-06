Schietincident Emmeloord; politie zoekt getuigen

Rond 04.00 uur kwam er een melding binnen bij de meldkamer van een mogelijk schietincident aan de LangeNering. Ter plaatse werden sporen aangetroffen die wijzen op een schietpartij. Hierbij raakte voor zover bekend niemand gewond. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Iets gezien?

De politie is op zoek naar getuigen. Hebt u iets gezien rond het genoemde tijdstip of heeft u wellicht meer informatie het schietincident? Bel de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.