Trouwstoet veroorzaakt overlast in Clingendael

Rond 16.15 uur kreeg de politie een melding van een overlastsituatie in Clingendael. Een trouwstoet van ongeveer tien auto’s reed het park in en dat is verboden. Daarnaast reden ze volgens de melder ook nog eens te hard. Er ontstond een grimmige sfeer toen een bezoeker zich niet wilde legitimeren en zich verzette tegen zijn aanhouding. Hij wilde wegrijden zonder zijn gegevens achter te laten. Daarnaast was men het niet eens met de bekeuringen. Agenten zagen zich gedwongen hun wapenstok te trekken wegens de dreigende situatie, maar hoefden deze niet te gebruiken. De 24-jarige man werd aangehouden voor de wet ID. De overige eigenaren van de auto’s hebben een bekeuring (95 euro) gekregen.