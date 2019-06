Verdachte aangehouden voor in been steken jongen

Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar en hadden al ruzie. Zondag was het 15-jarige slachtoffer met zijn vrienden aan het ‘chillen’ op de Westerhof, toen even voor vijf uur ’s middags de 16-jarige verdachte op het slachtoffer af kwam lopen en hem aansprak. Na wat over en weer geduw stak de verdachte het slachtoffer in zijn been.



De verdachte ging er vandoor. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten hielden rond half zeven ’s avonds de verdachte aan in zijn huis in Ridderkerk.